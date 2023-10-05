سبعة قتلى في ضربات تركية على مواقع كوردية في شمال شرق سوريا

أربيل (كوردستان24)- لقي سبعة أشخاص مصرعهم في ضربات شنتّها تركيا بمسيّرات على أهداف كوردية في شمال شرق سوريا "غرب كوردستان" اليوم الخميس، وفق حصيلة جديدة أعلنها فرهاد شامي، الناطق باسم قوات سوريا الديموقراطية.

وأكد فرهاد شامي "أسفر القصف اليوم عن استشهاد سبعة عمال، ستة منهم في معمل بلوك (تصنيع حجارة البناء) في عامودا وآخر في معمل بلوك في الحسكة".

وأضاف "استهدفت ضربات اضافية موقعا نفطيا في بلدة القحطانية (الحدودية) ومركز تصليح سيارات جنوب كوباني كما استهدفت دراجة نارية شرق كوباني".

وكانت تركيا تعهدت الرد على هجوم استهدف مقر وزارة الداخلية في أنقرة الأحد، وتبناه حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا "إرهابيا" وتتهم أكراد سوريا بالتنسيق معه.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان "ان الطائرات التركية استهدفت مناطق الادارة الذاتية، وقصفت بثلاثة ضربات مواقع غربي مخيم واشوكاني في ريف الحسكة".

وأضاف المرصد "وكذلك استهدفت طائرة تركية للمرة الثانية خلال نحو ساعتين، سيارة عند نقطة الانشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم بريف الحسكة".

وأوضح المرصد السوري ان "طائرات تركية قصفت المنطقة الصناعية عند مفرق الدرباسية-تل تمر-الحسكة شمال غرب الحسكة، كما استهدفت منشأة لـقسد بالقرب في منطقة مشيرفة على طريق الدرباسية القديم، مما أدى إلى احتراق صهريج مازوت وإصابة 3 عمال".

يأتي ذلك بعد تهديدات وزير الخارجية التركي، حيث صرح أمس "من الآن فصاعدا كافة البنى التحتية ومنشآت الطاقة التابعة لتنظيم "بي كي كي" في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية".

ويوم أمس، دوت انفجارات في قرية صفيا التابعة لمدينة الحسكة، نتيجة استهداف مسيرة تركية لمعمل القرميد على طريق عام الحسكة- القامشلي، الذي تتخذه قوات سوريا الديمقراطية ثكنة عسكرية لها، بالتوازي مع ذلك، هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع المستهدف.