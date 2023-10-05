البنك المركزي العراقي ينفي توقعات منسوبة إليه بوصول سعر الصرف إلى 170 ألف دينار

أربيل (كوردستان 24)- نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توقعات منسوبة إليه بوصول سعر الصرف إلى 170 ألف دينار.

وذكر مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية مازن صباح أحمد، في بيان تلقته كوردستان24، أن "التصريحات المنسوبة إليه في وكالة رويترز، بأنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".

وأشار أحمد إلى أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار الأمريكي".

وأوضح أنه "لم يتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى، بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق".

ولفت إلى أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".

وأكد أن " التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي".