طالبةٌ في عنكاوا تُقدم مُقترحاً لزيادةُ المساحات الخضراء في القضاء

أربيل (كوردستان 24)- قدمت الطالبة في الصف الرابع الإعدادي ستيلا ستيف كوركيس، اليوم الخميس 5 أيلول أكتوبر 2023، مُقترحاً لزيادة المساحات الخضراء في قضاء عنكاوا بأربيل.

وذكر بيان صادر عن قائممقامية قضاء عنكاوا، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، أن "قائممقام قضاء عنكاوا رامي نوري عوديش، أشرف صباح اليوم الخميس 5 - 10 -2023، على الاجتماع الدوري للدوائر الخدمية في عنكاوا".

وأشار إلى أنه "شارك في الاجتماع رئيس بلدية عنكاوا المهندس سامان بويا يلدا، ومدير الماء المهندس آري غريب قاقوز، ومسؤول شعبة صيانة كهرباء عنكاوا إدريس عبد الفتاح، ومدير الدائرة المالية في القائممقامية كوران عبد الحميد، ومسؤولو الخدمات والبيئة والحدائق ومكافحة التجاوزات في البلدية، وفريق المتابعة من القائممقامية".

وتابع: "في بداية الاجتماع وقف الحضور دقيقة صمتٍ على أرواح ضحايا فاجعة بغديدا" (الحمدانية).

وأوضح أن "الاجتماع تطرق إلى وضع الماء، حيث استعرض المهندس آري غريب أبرز المشاكل التي لا تزال قائمة، وتم تكليف الفرق الفنية من عنكاوا وأربيل بتكثيف أعمال الصيانة وإيجاد الحلول".

ولفت إلى أنه "تم وضع خطةٍ لصيانة إنارة اتجاهي شارع شلاما"، مضيفاً: "وتم التطرق كذلك إلى سير الأعمال في تطوير الحديقة العامة المحاذية لثانوية عنكاوا النموذجية".

وأكد أنه "تم كذلك بحث وضع التجاوزات و إجراءات إدارة عنكاوا إزاءها داخل القضاء وعلى طريق (گزنة)، حيث شدد الحضور على تنفيذ مقررات مجلس الوزراء بالتعامل مع التجاوزات".

وذكر أنه "في محورٍ آخر استعرض مدير الخدمات والبيئة علاء كوركيس شعيا عمل الفرق الفنية في بلدية عنكاوا في تنظيف المنهولات وتسليك مجاري المياه استعداداً لموسم الأمطار".

وشدد على أن "المحور الأخير من الاجتماع استضاف الطالبة ستيلا ستيف كوركيس التي تعمل على مشروع بحثٍ للمرحلة الإعدادية"، مشيراً إلى أن "الاجتماع أقر إطلاق مرحلةٍ أولى من حملة تشجير واسعة بالتعاون مع مديرية هندسة الحدائق في أربيل لزراعة 1000 شتلِ شجرة كسياجٍ أخضر حول عنكاوا".

وأكد أن "المجتمعين استمعوا إلى مجموعةِ مقترحاتٍ قدمتها الطالبة ستيلا ستيف حول تشجير القضاء"، كما تم تقديم التوضيحات اللازمة لستيلا بخصوص أسئلتها في هذا المجال.