سیاسة

الرئيس بارزاني يهنّئ الإيزيديين بمناسبة عيد "جما"

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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان مسعود بارزاني عيد جما

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، الإيزيديين في كوردستان وجميع أنحاء العالم بمناسبة عيد "جما" المصادف ليوم الـ 6 اكتوبر تشرين الأول.

وجدّد الرئيس بارزاني في بيانِ له، التأكيد على حق الإيزيديين، خاصة في سنجار، بتقرير مصيرهم بعيداً عن الضغوطات والعراقيل.

وفيما يأتي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة قدوم عيد (جما)، أتوجّه بأحر التهاني لأمير الإيزيديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني للديانة الإيزيدية، وجميع الإخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم.

وبهذه المناسبة، نجدد التأكيد على ضرورة أن يتمكّن الإخوة والأخوات الإيزيديين، خاصةً في منطقة سنجار، من تضميد جراحهم وأن يقرروا مصيرهم بحرية بعيداً عن الضغوطات.

كما نؤكّد في هذه المناسبة، على تعزيز ثقافة التعايش بين جميع الطوائف الدينية والعرقية في كوردستان، ونتمنى أن يحتفل الأخوة والأخوات الإيزيديين بأعيادهم ومناسباتهم بسلام وأمان وسعادة.

 

عيدكم مبارك

مسعود بارزاني

6 اكتوبر تشرين الأول 2023

 

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