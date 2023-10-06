أمن

مسيّراتٌ تركيّة تستهدف نحو 40 موقعاً في شمالي وشمال شرقي سوريا

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القصف طال أيضاً مخيم واشو كاني لنازحي سري كانيه (سوشال ميديا- ناشطين)
القصف طال أيضاً مخيم واشو كاني لنازحي سري كانيه (سوشال ميديا- ناشطين)
سوریا تركيا قصف مسيرات

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل 12 شخصاً، بينهم 6 أفراد في قوى الأمن الداخلي، وأصيب 12 آخرين في سلسلة هجمات تركية استهدفت أمس الخميس، نحو 40 موقعاً في شمالي وشمال شرقي سوريا.

ومن بين المواقع المستهدفة، خمس محطات لتحويل الكهرباء في قامشلي والحسكة وريف الرقة، إضافةً لـ 7 مواقع للنفط بريفي "تربه سبيه" وديرك".

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، قالت إنها لقصف مسيّرات تركية على محطتين لتوليد التيار الكهربائي في ديرك وجل آغا.

بينما نقلت وسائل إعلامٍ محلية عن تعرض منشآت وقرى في مدينتي الحسكة وقامشلي وريفيهما، لقصفٍ جوي نفّذته طائراتٌ مسيّرة تركية.

جاء ذلك، بعد تهديداتٍ أطلقها وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، باستهداف البنى التحتية والفوقية في مناطق الإدارة الذاتية، تقول أنقرة إنه ردٌّ على هجومٍ انتحاري قرب مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية تبنّاه حزب العمال الكوردستاني.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أمس الخميس، أن مقاتلات إف-16 أسقطت طائرة مسيّرة تركيّة "بعدما شكّلت تهديداً مُحتملاً للقوات الأميركية في سوريا".

وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال بات رايدر للصحفيين إن القوات الأميركية رصدت صباح الخميس مسيّرات تشنّ غارات جوية في شمال شرقي سوريا، بعضها داخل "منطقة عمليات محظورة" قرب الحسكة، على بعد كيلومتر من القوات الأميركية.

 

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