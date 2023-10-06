البنك المركزي العراقي يؤكد استمرار وصول الدولار النقدي من الفيدرالي الأمريكي

أربيل (كوردستان 24)- أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، أن شحنات الدولار المرسلة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي تسير وفق جدول وتوقيتات زمنية محددة ومتفق عليها بين المؤسستين النقديتين.

ونفى المركزي في بيان، "الأخبار والتقارير الإعلامية التي تتحدث عن إيقاف أو تخفيض في الشحنات المرسلة إلى البنك"، لافتاً إلى أنه "جرى أمس الخميس استلام الشحنة في توقيتها".

ودعا وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نشر المعلومات التي تخص السياسة النقدية في العراق وأخذها من مصادرها المعتمدة عبر الموقع الرسمي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي".

يأتي ذلك بعد أن رفضت الولايات المتحدة طلب العراق الحصول على مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران، بحسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤوليين أمريكيين قولهم، إن "الأوراق النقدية بين يدي العراقيين أصبحت مصدراً مُربحاً للدولارات غير المشروعة التي تعود إلى الميليشيات والسياسيين الفاسدين، وكذلك إلى إيران".