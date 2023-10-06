ماكرون لـ كوردستان24: خلال زيارتي للعراق سنعمل مع كافة الأطراف على معالجة المشاكل العالقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه خلال زيارته للعراق سيعمل مع كافة الأطراف السياسية على معالجة المشاكل العالقة في البلاد.

وذكر إيمانويل ماكرون في مؤتمرٍ صحفي، رداً على سؤالٍ وجهه إليه مراسل كوردستان24، بخصوص عزمه زيارة العراق وإقليم كوردستان، وجمع الأطراف السياسية العراقية والكوردستانية على طاولةٍ واحدة، قائلاً: "خلال زيارتي للعراق سنعمل مع كافة الأطراف السياسية على معالجة المشاكل العالقة" في البلاد.

وأشار إلى أن "افتقاد العراق للاستقرار سيؤدي إلى تدفق المزيد من المهاجرين العراقيين نحو أوروبا".

ولفت إلى "أنني سأحضر مؤتمر بغداد لدعم سيادة العراق، وسنعمل على إرساء الاستقرار في العراق وكافة أنحاء المنطقة".

وأعرب عن أمله "بأن ينتج عن مؤتمر بغداد وضعُ مشروعٍ ملموسٍ هدفه إرساء الأمن والاستقرار، إضافةً إلى بذل الجهود لمُعالجة مشكلة الهجرة، وإنهاء هذه الأزمة".

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي الذي تشارك باريس في تنظيمه في الـ 30 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل في العاصمة العراقية بغداد.

وجرت أعمال النسخة الثانية من المؤتمر في منطقة البحر الميت بالأردن في 20 كانون الأول ديسمبر 2022، بدعوةٍ من الملك عبد الله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وشاركت في النسخة الثانية من المؤتمر 12 دولة، وهي الأردن والعراق المستضيفتان للمؤتمر، وفرنسا الداعية له، وتركيا ومصر والكويت والسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والبحرين وإيران، بالإضافة إلى ممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وبدأت في مدينة غرناطة الأندلسية، جنوب إسبانيا، اليوم، اجتماعات أوروبية موسّعة ناقشت قضايا الدفاع والهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والنزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها النزاع بين روسيا وأوكرانيا.