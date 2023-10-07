الجيش الإسرائيلي: قتال على الأرض في "مواقع معينة" في إسرائيل قرب حدودها مع قطاع غزة

أربيل (كوردستان24)- أكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تخوض قتالا "على الأرض" السبت ضد مقاتلين فلسطينيين في مناطق محيطة بقطاع غزة بعد تسلل هؤلاء "بالمظلات" بحرا وبرا، مؤكدا وقوع قتلى.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحافي "كانت عملية برية مزدوجة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض".

وأضاف "نحن نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة... قواتنا تقاتل الآن على الأرض" في إسرائيل.

وأشار هيخت إلى وقوع قتلى لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل ولم يعلّق على التقارير التي تفيد بأسر مسلحين فلسطينيين لعدد من الإسرائيليين.

ومن المقرر أن يتم نشر الآلاف من جنود الاحتياط على الحدود مع قطاع غزة وكذلك شمال إسرائيل وعلى الحدود مع لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المتحدث "نحن نراقب جميع الساحات... ندرك أن هذا شيء كبير".

وبحسب هيخت، أطلق ما لا يقل عن 2200 صاروخ من غزة بحلول الساعة 10,30 صباحا (7,30 ت غ) في حين قالت حركة حماس إن عدد الصواريخ زاد عن خمسة آلاف.

وتفرض إسرائيل منذ العام 2007 حصارا بريا وبحريا وجويا بدأ بالتزامن مع سيطرة حماس على الحكم في القطاع.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة عدة حروب خلفت آلاف القتلى معظمهم من الفلسطينيين.