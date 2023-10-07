أربيل (كوردستان24)- في أول تعيق له على الهجمات المستمرة منذ الصباح الباكر بين حماس واسرائيل، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو "نحن في حالة حرب"، مضيفاً ان حماس شنت هجوماً مفاجئاً وقاتلاً ضد دولة اسرائيل ومواطنيها.

وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقطع فديو نشره على حسابه الرسمي في منصة إكس تويتر سابقاً "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية".

وأضاف نتنياهو في مقطع الفديو "شنت حماس هجوماً قاتلاً ومفاجئاً ضد دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأشار الى أنه "قد أمر أولاً وقبل كل شيء بتطهير المستوطنات من الإرهابيين الذين تسللوا، وأمرت بعملية كبيرة - تعبئة الاحتياطيات على نطاق واسع. وسيدفع العدو ثمنا غير مسبوق".

אנחנו במלחמה. pic.twitter.com/XNM3l7fEQH — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحافي "كانت عملية برية مزدوجة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض".

وأضاف "نحن نقاتل في الوقت الحالي، نقاتل في مواقع معينة في محيط قطاع غزة... قواتنا تقاتل الآن على الأرض" في إسرائيل.

وأشار هيخت إلى وقوع قتلى لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل ولم يعلّق على التقارير التي تفيد بأسر مسلحين فلسطينيين لعدد من الإسرائيليين.

ومن المقرر أن يتم نشر الآلاف من جنود الاحتياط على الحدود مع قطاع غزة وكذلك شمال إسرائيل وعلى الحدود مع لبنان وسوريا وفي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المتحدث "نحن نراقب جميع الساحات... ندرك أن هذا شيء كبير".

وبحسب هيخت، أطلق ما لا يقل عن 2200 صاروخ من غزة بحلول الساعة 10,30 صباحا (7,30 ت غ) في حين قالت حركة حماس إن عدد الصواريخ زاد عن خمسة آلاف.