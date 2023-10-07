عريف ياسين: على العمال الكوردستاني مراعاة المصالح العليا لإقليم كوردستان والانسحاب من المناطق الحدودية

أربيل (كوردستان 24)- دعا عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بَهرام عريف ياسين، اليوم السبت، حزب العمال الكوردستاني إلى مراعاة المصالح العليا لإقليم كوردستان أسوةً بأحزاب شرق كوردستان، والانسحاب من المناطق الحدودية.

جاء ذلك أثناء مُقابلةٍ له مع كوردستان24، تعليقاً على تأثير الصراع الدائر بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي على حياة القرويين في المناطق الحدودية لإقليم كوردستان، وكيفية معالجة هذا الصراع.

وقال بَهرام عريف ياسين، إن "إقليم كوردستان ليس جُزءاً من الصراع الدائر بين حزب العُمال الكوردستاني والجيش التركي"، مشيراً إلى أن "الجانبين نقلا صراعهما إلى المناطق الحدودية في إقليم كوردستان، وشعبنا كان ضحية هذا الصراع على مدى السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "بسبب الصراع الدائر بين حزب العُمال الكوردستاني والجيش التركي، قبل عدة أيام، تركت أكثر من 2000 عائلة كانت تعمل بالزراعة وتربية الحيوان منازلها وقراها في المناطق الحدودية بإقليم كوردستان".

ودعا القيادي في الديمقراطي الكوردستاني، "حزب العمال الكوردستاني إلى الانسحاب من المناطق الحدودية في الإقليم، ومراعاة المصالح العليا لكوردستان، أُسوةً بأحزاب شرق كوردستان، التي انسحبت بدعوةٍ من حكومة إقليم كوردستان، وبإشرافٍ من الأمم المتحدة، واستقرّت حالياً في عددٍ من المُخيمات".

وشدد على أن "حكومة إقليم كوردستان ورئاسة الإقليم والأحزاب السياسية باستمرار دعت حزب العمال الكوردستاني لنقل صراعه مع تركيا إلى خارج إقليم كوردستان، وعدم مهاجمة تركيا انطلاقاً من أراضي إقليم كوردستان، وذلك لعدم خلق الذرائع لمهاجمة المناطق الحدودية في إقليم كوردستان".

وتابع: "لدينا إيمانٌ تام بالحقوق المشروعة للشعب الكوردي في أجزاء كوردستان الأربعة، لكننا نعتقد أن العمل المُسلح لن يُعالج الصراع"، مبدياً "استعداهم للتوسط بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني للبدء بمفاوضاتٍ سلمية، وإنهاء الصراع والقتال الدائر بينهما".

ولفت إلى أن "الآليات والإجراءات التي يقول حزب العمال الكوردستاني إنه يستخدمها لانتزاع حقوق الشعب الكوردي ينبغي أن تكون مقبولةً دولياً، لأن الصراع المُسلح لم ينجح طِوال الـ 40 عاماً الماضية، ولن ينجح كذلك في المستقبل".

وأكد أن "حزب العمال الكوردستاني لا يحترم سيادة إقليم كوردستان، ويخلق الذرائع للجيش التركي ليقصف مناطقنا الحدودية يومياً"، مشدداً على أن "استمرار حزب العمال الكوردستاني في اتباع سياساته الحالية، سيعقد المشهد الحالي بشكلٍ أكبر".