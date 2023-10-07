المهاجرون في خطر!! ألمانيا تعتزم وقف تمويل منظمات الإنقاذ البحرية

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم الحكومة الألمانية وقف تمويل منظمات الإنقاذ الخيرية في البحر الأبيض المتوسط، بعد أن انتقدتها إيطاليا بشأن هذه القضية.

وخصصت ألمانيا مليوني يورو ضمن ميزانية عام 2023، لتمويل جمعيات الإنقاذ البحري الخيرية، لكن لا يوجد ذكر لها في مشروع الميزانية لعام 2024.

مصادر في لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني اعتبرت أن ذلك "لم يكن سهواً"، وفق صحيفة (بيلد) التي أكّدت أن المستشارية ووزارة الخارجية تؤيدان إلغاء التمويل.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كتبت مؤخراً رسالة شكوى إلى المستشار الألماني أولاف شولتس؛ للتعبير عن "دهشتها" من تمويل برلين للجمعيات الخيرية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين على الوصول إلى بلادها.

ورداً على سؤال بشأن الرسالة، أكدت برلين أنها تقدم ما بين 400 ألف يورو و800 ألف يورو لمشروعين يتعلقان بالمهاجرين.

وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، بعد محادثات مع نظيرها الإيطالي، دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن دعم برلين لمهام الإنقاذ.

وقالت بيربوك إن "متطوعي الإنقاذ البحري يؤدون مهمة منقذة للأرواح في البحر الأبيض المتوسط"، وفق ما نقلته فرانس برس.

لكن المستشار شولتس تبنى نبرة مختلفة، الجمعة، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في غرناط، مؤكّداً أن البرلمان هو من أقرَّ تلك الأموال وليس الحكومة.

وهيمن على قمة غرناطة خلاف بشأن التغييرات المقررة في قواعد الهجرة الأوروبية.

ومنعت بولندا والمجر الزعماء من الإشارة إلى الهجرة في بيان مشترك.