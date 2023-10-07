بعد إعادتها من سوريا.. تهمة الانضمام لداعش تواجه امرأةً كندية

أربيل (كوردستان 24)- تواجه امرأة كندية أعادتها بلادها من مخيمٍ في سوريا قبل 6 أشهر، تهمة الانضمام إلى تنظيم داعش.

وقالت الشرطة الكندية إن عمارة أمجد اعتقلت الخميس في ميلتون بأونتاريو غرب تورونتو؛ "لمشاركتها المفترضة في أنشطة تنظيم داعش في العراق والشام".

وأُفرِجت عن الشابة (29 عاماً)، بكفالة خلال مثولها لفترة وجيزة أمام المحكمة، ومن المقرر أن تمثل مجدداً في 17 تشرين الثاني/نوفمبر القادم، بحسب فرانس برس.

وأمجد من بين مجموعة من النساء والأطفال الذين كانوا في نيسان/أبريل جزءاً من عملية الإعادة الرابعة التي أجرتها الحكومة الكندية لمواطنيها المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.

ومنذ نهاية "دولة الخلافة" التي أنشأها تنظيم داعش، ترددت دول عدة في السماح بإعادة زوجات المتطرفين وأطفالهم إلى وطنهم؛ خوفاً من التهديدات الأمنية وردود الفعل السياسية المحلية.

وفي الوقت الذي لا يزال آلاف المتطرفين وأفراد أسرهم محتجزين في مراكز اعتقال ومخيمات، حذّرت الولايات المتحدة من أنهم قد يساهمون في إعادة تشكّل التنظيم المتطرف.

وفي حزيران/يونيو، أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالدول التي أعادت مواطنيها من سوريا، ومن بينها كندا، وحثّ الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.