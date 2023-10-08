ائتلاف حمورابي يدعو لمحاسبة من يقفون وراء حادثة الحمدانية

أربيل (كوردستان24)- دعا ائتلاف حمورابي جماهيره وكوادره للمشاركة في جميع التجمعات والمبادرات التي من شأنها دعم مطالب الكنيسة للكشف عن ملابسات حريق الحمدانية، ومحاسبة من يقفون وراء تلك الحادثة المأساوية.

وقال ائتلاف حمورابي في بيان له اليوم الاحد 8 أكتوبر 2023 "ائتلاف حمورابي يدعو جماهيره وكوادره ويدعو ابناء شعبنا وامتنا عموما للمشاركة في جميع التجمعات والمبادرات التي من شأنها دعم مطالب كنيستنا وشعبنا للكشف عن ملابسات المحرقة والمذبحة التي تعرض لها ابناء بخديدا الشهيدة وان يتم كشف الفاسدين والمقصرين وان يتم محاسبتهم قانونيا، وخاصة ان يتم التحقيق بصورة اكثر مهنية وبوجود خبراء دوليين، وعدم تصغير الامور من خلال معاقبة مسؤولين اداريين محليين وتقديمهم ككبش محرقة لا اكثر".

وأضاف البيان "نؤكد على اعتبار ضحايانا في بغديدا شهداء من الدرجة الاولى، ونطالب بالاسراع في الكشف عن مصير المفقودين والاسراع بالعلاج الكامل للجرحى والتعويض العادل لذوي الضحايا واعتبار الحمدانية مدينة منكوبة، مع التأكيد على ابعاد سهل نينوى عن اي صراعات سياسية او عسكرية، ومنح شعبنا حق الادارة الذاتية لشؤونه الادارية وفقا للدستور".

وأكد البيان ان "دماء شهدائنا الطاهرة، والآلام جراحاتنا الكبيرة، وحزن شعبنا وغضبه العظيم لفقدان احبائنا فوق جميع الاعتبارات السياسية واهم من جميع الانتماءات الحزبية، لذلك يجب ان لا يتم استغلال دم الشهداء الطاهر ومشاعر غضب وحزن شعبنا في هذه المحرقة والمذبحة لمكاسب حزبية وسياسية ضيقة".

ودعا بيان ائتلاف حمورابي أبناء الحمدانية "للتكاتف والتعاضد في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية وندعوهم لعدم السماح لأي قوى سياسية او حزبية لركوب موجة الغضب والحزن واستغلالها انتخابيا وسياسيا .. فدماء الشهداء وحزن عوائلنا اكبر من الاحزاب والسباقات الانتخابية السياسية".

ويُذكر أن ائتلاف حمورابي يتألف من خمسة أحزاب من المكون المسيحي وهي حزب المجلس القومي الكلداني، وحزب حركة تجمع السريان، وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني، الرابطة الكلدانية العالمية، تيار شلاما لشؤون المسيحيين.