سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يتسلم دعوة للمشاركة في القمة العالمية للمناخ "كوب 28"

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الإقليم أحمد إبراهيم الظاهري.

وخلال اللقاء، سلّم القنصل العام الإماراتي إلى رئيس الحكومة، دعوة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (كوب 28)، والتي ستعقد في دبي يومي 1 و2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي.

وستشهد القمة، مناقشات مستفيضة بشأن التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيّر المناخي على البلدان في جميع أنحاء العالم.

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