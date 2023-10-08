نتنياهو يحذر من حرب طويلة.. عشرات المفقودين ومئات القتلى في حرب حماس إسرائيل

أربيل (كوردستان24)- مئات المقاتلين الفلسطينيين تطاردهم القوات الاسرائيلية بعد تسللهم الى داخل أراضيها مع استمرار قصف مدينة غزة، فيما حذر رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من حرب طويلة وصعبة بعدما خلف القتال مع حماس مئات القتلى والجرحى من الجانبين.

من جانب آخر وفي لبنان بالتحديد، أعلن حزب الله بأنه أطلق "عدداً كبيراً من القذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة" على المنطقة المتنازع عليها في مزارع شبعا فيما أفاد الجيش الإسرائيلي صباح الأحد أنه قصف بطائرة بدون طيار "البنية التحتية الإرهابية لحزب الله" اللبناني في المنطقة الحدودية.

وفي مصر، قُتل اسرائيليان ومصري الأحد عندما أطلق شرطي مصري النار على وفد سياحي اسرائيلي في وسط الاسكندرية (شمال)، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال نتانياهو في بيان صدر فجر الأحد بشأن هجوم حماس "المرحلة الأولى على وشك الانتهاء... من خلال القضاء على الغالبية العظمى من قوات العدو التي تسلّلت إلى أراضينا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه إجلاء جميع السكان من محيط قطاع غزة خلال 24 ساعة.

بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على "حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال".

شنّت حماس هجوماً مباغتاً على إسرائيل صباح السبت، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزّة وتسلّل مئات من مقاتليها إلى الأراضي الإسرائيلية. كما أسرت عدداً كبيراً من المدنيين والجنود. وقدّر موقع "واي نت" (Ynet) الإخباري الإسرائيلي عدد الأسرى بـ"حوالى مئة شخص... مختطفين"، بينما لم تقدّم السلطات أيّ أرقام رسمية بعد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري للصحافيين الأحد إن "مهمتنا خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان غلاف غزة".

وأكد أن القتال مستمر "لإنقاذ الرهائن" الذين يحتجزهم مسلحون فلسطينيون في إسرائيل. وأضاف "هناك عشرات آلاف من الجنود المقاتلين، سنصل إلى كل تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل".

بدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن حصار مركزها في بلدة سديروت المتاخمة لغزة، حيث كان يتحصّن مسلّحون من حماس، انتهى صباح الأحد. وأوضحت أنّ الشرطة والقوات الخاصة التابعة للجيش قامت بـ"تحييد عشرة إرهابيين مسلّحين كانوا في مركز الشرطة".

وقالت كتائب القسام إنها ستعلن "عدد الأسرى الإسرائيليين لدينا خلال ساعات".

وأسفرت المعارك عن "أكثر من 200 قتيل" و"أكثر من ألف جريح" في الجانب الإسرائيلي، وفق الجيش الذي اتهم حماس "بذبح مدنيين" في منازلهم.

وفي قطاع غزة، حيث نفّذ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية الانتقامية منذ يوم السبت، أفادت وزارة الصحة بسقوط 313 قتيلا بينهم 20 طفلا ونحو 1990 جريحا.

وقالت كتائب القسام إنها وجهت ضربة صاروخية "كبيرة" لسديروت "بـ 100 صاروخ ردا على استهداف البيوت الآمنة".