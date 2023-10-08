علي دولمري: ماكرون يُولي أهميةً كبيرة لاستقرار العلاقات بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في باريس علي دولمري، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يولي أهميةً كبيرة لاستقرار العلاقات بين أربيل وبغداد.

وقال علي دولمري في مقابلةٍ مع كوردستان24، "منذ أن تولى مسرور بارزاني منصب رئيس الوزراء، فإنه أولى اهتماماً كبيراً بالدبلوماسية والعلاقات الخارجية".

وأضاف: "رغم كل العقبات التي واجهته خلال السنوات الأربع الماضية في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والصحية، لكنه تمكن من اتخاذ خطواتٍ كبيرة في المجال الدبلوماسي".

ولفت إلى أنه "بفضل انتهاج التشكيلة الحكومية التاسعة سياسةً حكيمة، تمكن رئيس الوزراء مسرور بارزاني من تأسيس العديد من العلاقات الجديدة على المستوى الخارجي، في المقابل أرسلت الدول وفوداً كبيرة إلى إقليم كوردستان، وعززت علاقاتها مع الإقليم".

وأشار إلى أن "مُمثليتهم ألّفت كتاباً يحمل عنوان (الدبلوماسية والفكر السياسي الكوردستاني)، وكتب شخص رئيس الوزراء مُقدمة مُهمةً للكِتاب"، مبيناً أنه "بمقدور الكُتَّاب والمُثقفين والشخصيات السياسية وطلبة الجامعات والمتخصصين الاستفادة منه، لا سيّما أنه يعكس علاقات كوردستان الدبلوماسية في الماضي والحاضر والمُستقبل".

كما تطرق علي دولمري في حديثه إلى الزيارة المُرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق وإقليم كوردستان، وقال إن "ماكرون يولي أهميةً كبيرة بالعراق وإقليم كوردستان، والدليل زيارته للعراق والإقليم خلال العامين الماضيين".

وأوضح أن "زيارة ماكرون إلى العراق ستبحث طبيعة العلاقة بين أربيل وبغداد، وسيحاول معالجة الخلافات العالقة بين الطرفين"، مشدداً على أن "ماكرون يُدرك حقيقة أنه بدون وجود علاقاتٍ جيدة بين أربيل وبغداد، لن يكون هناك استقرارٌ في العراق".