نتنياهو متوعداً حماس: "سنُغير الشرق الأوسط"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن الحرب على قطاع غزة "ستستغرق وقتاً"، وتوعد "بتغيير منطقة الشرق الأوسط".

جاء ذلك في اتصال مع رؤساء المجالس المحلية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، التي نفذت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية هجوماً تجاهها.

وقال: "نحن بالفعل في الحملة (العسكرية) وقد بدأناها للتو، قيادتكم قوية جداً في هذه الأيام الصعبة".

وأضاف: "سيستغرق الأمر وقتاً وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة المقبلة"، وتابع: "أطلب منكم أن تقفوا بثبات لأننا سنُغير الشرق الأوسط".

وأشار نتنياهو: "أعلم أنكم مررتم بأشياء فظيعة وصعبة"، وتوعد حركة "حماس" قائلاً إن "ما ستمر به سيكون صعباً وفظيعاً".

وشنت فصائل فلسطينية هجوماً واسعاً مُباغتاً من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في "غلاف غزة"، يوم السبت، أدى إلى مقتل أكثر من 800 إسرائيلي وإصابة 2400 آخرين على الأقل.

بينما ردت إسرائيل بشن عملية عسكرية على القطاع أسفرت حتى الآن عن مقتل 560 فلسطينياً وإصابة ما يزيد على 2900.

المصدر: الأناضول