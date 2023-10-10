الجيش الاسرائيلي يعلن العثور على 1500 جثة لمسلحي حماس في إسرائيل

أربيل (كوردستان24)- أكد الجيش الاسرائيلي العثور على قرابة 1500 جثة لمسلحي حماس في إسرائيل وحول غزة، مضيفاً ان الجيش استعاد السيطرة على مناطق غلاف غزة ونشر 35 كتيبة في المنطقة الحدودية.

وقال المتحدث العسكري ريتشارد هيخت للصحافيين "عثر على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل وحول قطاع غزة" مضيفا أن قوات الأمن "استعادت نوعا ما السيطرة على الحدود" مع غزة.

أضاف "نعلم أنه منذ الليلة الماضية لم يدخل أحد ... لكن مع ذلك يمكن أن تحصل عمليات تسلل، مؤكداً أن الجيش "استكمل تقريبا" إجلاء جميع التجمعات السكانية في منطقة الحدود.

وأوضح أن الجيش نشر 35 كتيبة في المنطقة الحدودية، وقام ببناء بنى تحتية لعمليات مستقبلية".

أطلقت حركة حماس صباح السبت عملية مباغتة ضد إسرائيل عبر السياج الحدودي ما أدى إلى مقتل 900 شخص داخل إسرائيل.

وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت حتى الآن بـ687 شخصا في القطاع.

وقبيل فجر الثلاثاء قصف الجيش الإسرائيلي ما قال إنها أهداف لحماس في غزة وخصوصا في حي الرمال وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع.