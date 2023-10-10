رئيس وزراء اسكتلندا: والدا زوجتي عالقان في غزة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف أن والدي زوجته الفلسطينية نادية النخلة عالقان في غزة، مشيراً الى أن والدي زوجته يقيمان في اسكتلندا وسافرا الى غزة لزيارة جدة زوجته المريضة البالغة من العمر 92 عاماً، ولم يستطيعا مغادرة غزة بسبب الحرب بين حماس واسرائيل وعلقا هناك.

وقال حمزة يوسف رئيس الوزراء الاسكتلندي في تصريحات صحفية ان "الاسرائيليين طلبوا منهم مغادرة البلاد، لكن ذلك لم يكن ممكناً"، مضيفاً انه "وكما يعلم الكثير من الناس ان زوجتي فلسطينية ويعيش والداها في دندي باسكتلندا، وكانا في غزة لحظة بدء الاشتباكات".

وشنت فصائل فلسطينية هجوماً واسعاً مباغتاً من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في "غلاف غزة"، أدى إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي وإصابة 2000 آخرين على الأقل.

وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت حتى الآن بـ687 شخصا في القطاع.

وقبيل فجر الثلاثاء قصف الجيش الإسرائيلي ما قال إنها أهداف لحماس في غزة وخصوصا في حي الرمال وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي أول تعيلق له على الهجمات المستمرة بين حماس واسرائيل، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو أمس "نحن في حالة حرب"، مضيفاً ان حماس شنت هجوماً مفاجئاً وقاتلاً ضد دولة اسرائيل ومواطنيها.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت خلال إيجاز صحافي "كانت عملية برية مزدوجة تمت من خلال طائرات مظلية عبر البحر والأرض".