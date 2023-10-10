سیاسة

الامم المتحدة: أكثر من 187.500 شخص نزحوا من غزة منذ السبت

author_image مظفر مزوري
لب
لب
العالم الامم المتحدة غزة اسرائيل نزوح عمليات عسكرية حماس الجيش الاسرائيلي

أربيل (كوردستان24)- أعلن الناطق باسم مكتب الامم المتحدة في جنيف ان أكثر من 187.500 شخص نزحوا من غزة منذ بدء العمليات العسكرية بين حماس واسرائيل السبت الماضي.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه الثلاثاء خلال إحاطة صحافية في جنيف "ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت،  يلجأ معظمهم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا".

من جهتها، قالت مديرة التواصل في الوكالة الأممية تمارا الرفاعي عبر الفيديو من عمّان إن الأونروا ستطلق هذا الأسبوع نداء لجمع الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان.

ولفتت إلى أن الوكالة الأممية تدير 54 مدرسة في قطاع غزّة يمكن أن تكون بمثابة ملجأ وهي مجهّزة بالمعدات اللازمة.

لكنها أشارت إلى أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات، وتتوقع الأمم المتحدة نزوح مزيد من الأشخاص.

وقال لايركه "يعيق تدمير الشوارع والبنى التحتية" عمل الفرق الطبية التي تحاول مساعدة الضحايا، مضيفاً أنه "منذ السبت، تضررت أربع مدارس وثمانية مرافق صحية في غزّة".

أطلقت حركة حماس صباح السبت عملية مباغتة ضد إسرائيل عبر السياج الحدودي ما أدى إلى مقتل 900 شخص داخل إسرائيل. وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت حتى الآن بـ687 شخصا في القطاع.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف