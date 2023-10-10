الامم المتحدة: أكثر من 187.500 شخص نزحوا من غزة منذ السبت

أربيل (كوردستان24)- أعلن الناطق باسم مكتب الامم المتحدة في جنيف ان أكثر من 187.500 شخص نزحوا من غزة منذ بدء العمليات العسكرية بين حماس واسرائيل السبت الماضي.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه الثلاثاء خلال إحاطة صحافية في جنيف "ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت، يلجأ معظمهم إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا".

من جهتها، قالت مديرة التواصل في الوكالة الأممية تمارا الرفاعي عبر الفيديو من عمّان إن الأونروا ستطلق هذا الأسبوع نداء لجمع الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان.

ولفتت إلى أن الوكالة الأممية تدير 54 مدرسة في قطاع غزّة يمكن أن تكون بمثابة ملجأ وهي مجهّزة بالمعدات اللازمة.

لكنها أشارت إلى أنها غير كافية لتلبية الاحتياجات، وتتوقع الأمم المتحدة نزوح مزيد من الأشخاص.

وقال لايركه "يعيق تدمير الشوارع والبنى التحتية" عمل الفرق الطبية التي تحاول مساعدة الضحايا، مضيفاً أنه "منذ السبت، تضررت أربع مدارس وثمانية مرافق صحية في غزّة".

أطلقت حركة حماس صباح السبت عملية مباغتة ضد إسرائيل عبر السياج الحدودي ما أدى إلى مقتل 900 شخص داخل إسرائيل. وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت حتى الآن بـ687 شخصا في القطاع.