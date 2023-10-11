زلزالان جديدان يضربان ولاية هرات غرب أفغانستان

أربيل (كوردستان24)- شهدت ولاية هرات غربي أفغانستان فجر اليوم الأربعاء، وقوع زلزالين جديدين قوتهما 6.3، و5 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال الأول الساعة 05.11 بالتوقيت المحلي (+4.30 تغ)، تلاه الثاني بقوة 5 درجات بفارق 11 دقيقة.

وأضافت الهيئة في بيان، أن عمق الزلزالين في ولاية هرات غربي أفغانستان على الحدود مع إيران، بلغ 10 كم.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ العديد من سكّان هرات يمضون لياليهم في خيام بالهواء الطلق منذ وقع الزلزال المدمّر السبت والذي أعقبته ثماني هزّات ارتدادية قوية.

والسبت، ضربت ولاية هرات، على الحدود مع إيران، سلسلة زلازل بقوة 6.3 و5.5 و4.7 و6.3 و5.9 و4.6 و4.8 و.4.9 درجات على التوالي، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS".

وأعلنت حكومة طالبان، مقتل حوالي 2500 شخص وإصابة الآلاف حتى اليوم جراء تلك الزلازل.

ومعظم المنازل الريفية في أفغانستان مشيّدة بالطوب حول أعمدة دعم خشبية، وعادة ما تعيش أُسر من أجيال متعدّدة تحت سقف واحد، ما يعني أنّ الكوارث، مثل الزلزال الذي وقع السبت، يمكن أن تدمّر المجتمعات المحلية.

وتعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، مع وقف المساعدات الأجنبية منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

كما عانت ولاية هرات التي تعدّ 1,9 مليون شخص وتحاذي إيران، من جفاف مستمر منذ سنوات شلّ الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.

وتتعرّض أفغانستان بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش القريبة من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.