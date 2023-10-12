بن سلمان ورئيسي يبحثان التصعيد العسكري في غزة

أربيل (كوردستان24)- بحث ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في اتصال هاتفي التصعيد العسكري في غزة.

وقالت وكالة الانباء السعودية "واس" في بيان لها اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023 "تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم من الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف البيان "جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الجاري حالياً في غزة ومحيطها".

ونقلت "واس" عن الأمير محمد بن سلمان تأكيده على مسامع الرئيس الإيراني أنّ" المملكة تبذل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري".

كما شدّد ولي العهد، على "موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأيّ شكل وإزهاق أرواح الأبرياء، وعلى ضرورة مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني".

وشدّد الأمير السعودي على "موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

يأتي ذلك، في وقتٍ تتواصل لليوم السادس على التوالي عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت الماضي.

وشن مسلحون فلسطينيون هجوماً واسعاً مباغتاً من غزة على بلدات وتجمعات سكنية في "غلاف غزة"، أدى إلى مقتل أكثر من 1000 إسرائيلي وإصابة الالاف على الأقل.

فيما ردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي على أهداف لحماس في قطاع غزة أودت حتى الآن بـ1200 شخصا في القطاع.