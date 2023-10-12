المستشار الالماني: ألمانيا بجانب إسرائيل ولولا الدعم الايراني لما استطاعت حماس شن هجمات غير مسبوقة

أربيل (كوردستان24)- أكد المستشار الالماني اليوم دعم المانيا الثابت لاسرائيل واتهم ايران بتسهيل الهجمات غير المسبوقة على اسرائيل من خلال دعمها حركة حماس في السنوات الاخير، واصفاً صمت السلطة الفلسطينية بـ"المعيب".

وقال المستشار الالماني أولاف شولتس اليوم الخميس 12 اكتوبر 2023 أمام النواب في البوندستاغ "ان مكان المانيا الوحيد هو بجانب إسرائيل"، مضيفاً ان " تاريخنا ومسؤوليتنا الناجمة عن الهولوكوست يفرضان علينا واجبا دائما بالدفاع عن وجود إسرائيل وأمنها".

وأكد شولتس أنه ما كان بإمكان حركة حماس شن هجماتها "غير المسبوقة" على إسرائيل لو لم تكن تحظى بدعم إيراني على مدى السنوات الأخيرة.

وقال "لا نملك دليلا ملموسا حتى الآن على أن إيران قدّمت دعما ملموسا وعملياتيا لهذا الهجوم الجبان... لكن من الواضح بالنسبة إلينا جميعا أنه من دون الدعم الإيراني على مدى السنوات الأخيرة الماضية، ما كانت حماس تمكّنت من شن هذه الهجمات غير المسبوقة على الأراضي الإسرائيلية".

من جهة ثانية، حضّ المستشار الألماني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على إدانة هجوم حماس على إسرائيل بشكل واضح، واصفا صمته حتى اللحظة بـ"المعيب".

وقال "أين الإدانة الواضحة من قبل السلطة (الفلسطينية) المستقلة ورئيسها محمود عباس للعنف الإرهابي؟"، مضيفا أن "صمتهم معيب".

كذلك، أعلن شولتس أن برلين ستحظر نشاطات حماس والمنظمات المرتبطة بها في ألمانيا، بعد هجماتها الأخيرة ضد إسرائيل.

وأوضح "وزارة الداخلية الاتحادية ستحظر حماس من القيام بأي عمليات في ألمانيا. جمعية على غرار +صامدون+ التي يحتفل أعضاؤها بأكثر الأعمال الإرهابية وحشية في الشوارع، ستُحظر في ألمانيا".

وأشار إلى أن برلين ستلجأ إلى "جميع جهات الاتصال" المتوافرة لديها في المنطقة لمنع تدهور الوضع.

وقبيل محادثات مرتقبة في وقت لاحق في برلين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجّه شولتس خطابه في البرلمان إلى "منتقدي هذا النوع من الاتصالات" قائلا إن "عدم استخدام جميع جهات الاتصال التي يمكنها المساعدة هو أمر غير مسؤول في هذا الوضع الرهيب".