اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم السبت 14 اكتوبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان
100 دولار أمريكي = 160.700 دينار عراقي
100 يورو = 170.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 184.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 5900 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3100 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2035 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 500.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 440.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 380.000 دينار عراقي