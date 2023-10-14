"الحزب الديمقراطي" يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية الكوردستانية

أربيل (كوردستان 24)- لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان، من المُقرر أن تُباشر المفوضية العُليا المُستقلة للانتخابات في العراق مطلع الشهر المقبل بتسجيل أسماء القوائم والكيانات السياسية التي تنوي المشاركة فيها.

وحول هذا الموضوع، قال المُتحدث باسم المكتب الانتخابي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "الحزب بدأ استعداداته لخوض الانتخابات النيابية الكوردستانية".

وأعرب عن سعادته "لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت قبل يومين، أن عملية فرز الأصوات ستتم يدوياً والكترونياً"، مشدداً على "أنها ستُعطي المزيد من الشفافية للعملية الانتخابية".

من جهته، قال عضو المجلس القيادي في جماعة العدل الكوردستانية شوان رابَر، في تصريحٍ لـ كوردستان24، "إننا وجهنا المكتب الانتخابي لحزبنا، للمباشرة باتخاذ الاستعدادات اللازمة لخوض الانتخابات البرلمانية الكوردستانية".

ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في كوردستان، ترفض كافة الأطراف، بما فيها مفوضية الانتخابات تأجيل موعد إجرائها.

وحددت رئاسة إقليم كوردستان يوم الـ 25 من شباط فبراير 2024، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً.

كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن موافقتها لإجراء انتخابات برلمان كوردستان وفق الموعد الذي اقترحته رئاسة الإقليم.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كأول حزبٍ سياسي، أبدى استعداده لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المقرر. بينما أعلن المتحدث باسم المكتب الانتخابي في الحزب أن الأخير سيشارك بـ 100 مرشح، بنسبة 30% من النساء.

بالمقابل، رحبت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان والعراق بموعد الانتخابات البرلمانية.

وستجرى انتخابات الدورة السادسة، وفق قانون انتخابات برلمان كوردستان المعدّل عام 2013، والمكوّن من 100 مقعد عام و 11 مقعد "كوتا" موزّعة بين التركمان والمسيحيين.

وينصّ القانون الآنف الذكر، على إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر بموجب نظام القائمة المفتوحة المحدود، على ألا تقل نسبة المرشحات في أية قائمة انتخابية عن 30%، وأن يكون الحد الأدنى لسنّ الترشح 25 عاماً.

وبحسب قانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان، ستكون حصة الكلدان والسريان والآشوريين خمسة مقاعد، والتركمان أيضاً خمسة مقاعد، ومقعدٌ واحد للأرمن، وستتنافس هذه الأقليات على المقاعد 11 المحددة.

وستبدأ الحملات الانتخابية بعد يوم واحد من إعلان مفوضية الانتخابات الموافقة على القوائم، على أن تنتهي قبل 48 ساعة من بدء عمليات الاقتراع.

مدة دورة برلمان الإقليم أربع سنوات، تبدأ من أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستوري، في أول جلسة للدورة المنتخبة، وتنتهي في الجلسة الأخيرة من العام الرابع.