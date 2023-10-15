سیاسة

البيت الأبيض يخشى "تصعيداً" إضافياً بين إسرائيل وحماس و"تدخلاً إيرانياً" مُحتملاً

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مُستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان
مُستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان
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أربيل (كوردستان 24)- أكد مُستشار الأمن القومي للبيت الأبيض الأحد أن الولايات المُتحدة تخشى أن يشهد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس "تصعيداً" إضافياً، مُبدياً أيضاً خشية من "تدخل إيراني" مُحتمل.

وقال جيك سوليفان في مُقابلة مع شبكة سي بي إس "هناك خطر قائم أن يشهد النزاع تصعيداً، بفتح جبهة ثانية في الشمال، وبالطبع بتدخل إيران".

وشدّد سوليفان على أن الولايات المتحدة  "لا يمكنها استبعاد فرضية أن تتخذ إيران قراراً بالتدخل مباشرة في شكل أو في آخر".

وتابع "إنه خطر نحن مدركون له منذ بداية" النزاع، وأضاف "لذا تحرّك الرئيس (الأمريكي جو بايدن) سريعاً وبشكل حازم بنشر حاملة طائرات في شرق المتوسط، لكي تكون لدينا مقاتلات في الخليج، لأنه وجّه رسالة بغاية الوضوح إلى كل دولة أو كيان قد يسعى لاستغلال هذا الوضع".

والسبت أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية في شرق المتوسط بغية "ردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهد يرمي إلى توسيع نطاق هذه الحرب".

وستنضم حاملة الطائرات دوايت آيزنهاور مع مجموعة السفن المرافقة إلى حاملة الطائرات جيرالد فورد التي نشرتها واشنطن في المنطقة في أعقاب الهجمات التي أطلقتها حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر.

 

المصدر: AFP  

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