رويترز: اتفاق بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار في جنوب غزة

أربيل (كوردستان24)- أكدت مصادر أمنية مصرية اليوم الاثنين إن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الامريكية اتفقوا على وقف إطلاق النار في جنوب غزة.

وأضاف المصدر ان "وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات ويبدأ عند الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي، لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق، وأضاف المصدر أن الدول الثلاث اتفقت على استمرار فتح معبر رفح حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ليوم واحد بشكل مبدئي".

ولم يدل الجيش الإسرائيلي ولا السفارة الأمريكية في إسرائيل بعد بتعليق للتأكيد. كما لم يرد تأكيد بعد من مسؤولي حركة حماس التي تحكم غزة.

وقطعت إسرائيل إمدادات المياه والوقود والغذاء عن غزة طيلة فترة النزاع، قبل أن تستأنف ضخ المياه إلى جنوب القطاع الأحد.

وأدى القصف الاسرائيلي المتواصل إلى تسوية أحياء بالأرض في غزة ومقتل ما لا يقل عن 2670 شخصا وإصابة 9600 آخرين، غالبيتهم من المدنيين.

وأكد الجيش الإسرائيلي الأحد أن حماس احتجزت 155 رهينة، وكان قد أعلن السبت العثور على جثث بعض منهم خلال عمليات توغل محدودة في غزة.

وقال الجيش الاسرائيلي ان عدد القتلى الاسرائيليين ارتفع الى 1400 شخصاً بينهم 291 جندياً.