المتحدث باسم حكومة كوردستان: مسرور بارزاني أوصى فريق الحكومة بعدم ترك سؤالٍ واحد دون إجابة

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان بيشواهوراماني، اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2016، أن زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد واجتماعهم مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي اختيارية وتدل على جدية حكومة إقليم كوردستان في حل المشاكل، وقد أصدر رئيس الوزراء مسرور بارزاني تعليمات إلى فريق حكومة إقليم كوردستان بعدم ترك سؤالٍ واحد دون إجابة.

وأضاف، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان، أوصى فريق الحكومة بالتعاون بشفافية شديدة"، كما أكد هوراماني أن "حكومة إقليم كوردستان تسعى لإيجاد حل جذري، لحماية حقوق مواطني كوردستان، ضمن إطار دستور العراق الاتحادي".

ويتوجه وفد من حكومة كوردستان الى بغداد يوم غد الثلاثاء للاجتماع مع اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان هونر جمال لكوردستان24 "ان وفداً من كوردستان سيتوجه الى بغداد يوم غد الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 للاجتماع مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي".

وأضاف هونر جمال "يضم الوفد وزير المالية والاقتصاد اوات شيخ جناب، واوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء في حكومة كوردستان، وامانج رحيم أمين سر مجلس الوزراء، وعبدالحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيقات والمتابعة في حكومة كوردستان، وعدداً من المستشارين".

وكان وفد من حكومة كوردستان برئاسة مسرور بارزاني رئيس الحكومة قد توجه الى بغداد في أيلول الماضي، لاجراء المباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن المستحقات المالية لكوردستان ورواتب الموظفين.