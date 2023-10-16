كندا تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

أربيل (كوردستان 24)- دعت كندا، اليوم الاثنين، جميع مواطنيها في لبنان بضرورة مغادرة البلاد تزامناً مع أعمال قتالية بين ميلشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا بالمغادرة، بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة.

وأضافت في منشور على منصة إكس: "مع استمرار الأزمة في غزة والضفة الغربية وإسرائيل، صار الوضع الأمني في المنطقة متقلباً بشكلٍ متزايد".

يأتي ذلك في أعقاب اندلاع أعمال قتالية مع ميليشيا حزب الله اللبنانية، بالتزامن مع الحرب المتصاعدة في غزة.

إذ جدد الجيش الإسرائيلي إعلان تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ضمن نطاق كيلومترين من الحدود اللبنانية.

وأطلقت حماس في الـ 7 تشرين الأول/أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك.

ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل، ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصاً وأسروا آخرين.

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع بقصف جوي ومدفعي مكثّف على غزة، بعدما شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما أدّت سبعة أيام من القصف الجوي والمدفعي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل نحو 2700 شخصاً، وفق وزارة الصحة في غزة.