اقتصاد

حكومة إقليم كوردستان تُقرر تحصيل الضرائب والرسوم في المنافذ الحدودية بالدينار العراقي

author_image Kurdistan24 اربیل
شعار حكومة إقليم كوردستان
شعار حكومة إقليم كوردستان
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أربيل (كوردستان 24)- قررت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تحصيل الضرائب والرسوم في المنافذ الحدودية بالدينار العراقي، عِوضاً عن الدولار الأمريكي.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، أنه "استناداً إلى قرار صادر عن مجلس وزراء إقليم كوردستان، سيتم استحصال الرسوم الجمركية والضرائب في المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية بالدينار العراقي بدلاً من الدولار"، مبينةً أن "أي جهة لا تلتزم بهذا القرار ستتعرض للعقوبة".

وأشار كتاب مجلس وزراء إقليم كوردستان الصادر بتاريخ 20 أيلول سبتمبر الماضي، إلى أنه "جاء في القرار رقم (227)، بناءً على أحكام المادة (8) من قانون مجلس وزراء إقليم كوردستان رقم (3) المُعدّل لسنة 1992، وبالاستناد إلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد، تقرر استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية بالدينار العراقي حصراً".

وشدد على أن "جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة ستكون مُلزمة بهذا القرار، وفي حال حدوث أي مُخالفة في أحد المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية سيتعرض المُخالف للعقوبة".

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