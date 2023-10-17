رئيس حكومة إقليم كوردستان يجتمع مع عدد من المستثمرين في الإقليم

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، مع عدد من المستثمرين في الإقليم.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة، ومنذ أن تولت مهامها، أولت أهمية قصوى وبالغة بالعملية الاستثمارية، وبذلت جهوداً كبيرة لتعزيزها، كما عملت على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والخارجيين، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مسار الاستثمار في الإقليم، مؤكداً اتخاذ خطوات فاعلة لتنمية الاستثمار، لكننا نهدف إلى تحقيق المزيد بهذا الشأن.

كما أعرب رئيس الحكومة عن شكره للمستثمرين والقطاع الخاص في إقليم كوردستان، على ما قدموه من مساعدة وتعاون مثمر وتنسيق بنّاء مع الحكومة، ولا سيّما في تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى الارتقاء بالتنمية الاقتصادية وإرساء بنية تحتية متينة للإقليم، وتوفير المزيد من فرص العمل.

كذلك سلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات التي شرعت بها حكومة الإقليم في مجال تفعيل النظام المصرفي ورقمنة الخدمات العامة المقدمة، وبالأخص الخدمات المالية.

وفي ختام الاجتماع، أجاب رئيس الحكومة على الملاحظات والمقترحات التي قدمها الحضور، بما يسهم في دعم وتعزيز المسيرة الاستثمارية في إقليم كوردستان.