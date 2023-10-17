البنتاغون يعلن وضع 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب دعماً لاسرائيل

أربيل (كوردستان24)- أعلن البنتاغون اليوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 انه تم وضع حوالى ألفي جندي أميركي في حالة تأهب تحسبا لانتشار محتمل في الشرق الأوسط دعما لاسرائيل في حربها مع حماس منذ الهجوم الدموي الذي شنته الحركة على أراضي الدولة العبرية.

وجاء في بيان للبنتاغون "وضع وزير الدفاع لويد أوستن اليوم حوالى ألفي جندي وسلسلة وحدات في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأميركي على الاستجابة سريعا للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط".

وأوضح انه "لم يتّخذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن أولئك الجنود سيتولون مهمات دعم مثل المساعدة الطبية والتعامل مع المتفجرات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت سيتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل الأربعاء لإظهار دعم واشنطن لحليفتها.

وسيكون بايدن في مهمة لمحاولة منع امتداد رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس إلى الشرق الأوسط.