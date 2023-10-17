قاسم ششّو: الرئيس بارزاني يؤكد على إعادة إعمار سنجار وعودة النازحين

أربيل (كوردستان 24)- قال قائد قيادة البيشمركة في سنجار، قاسم ششّو، إن الرئيس مسعود بارزاني جدّد التأكيد على استعداده لتقديم الدعم لسنجار.

ولفت ششّو في حديثٍ لـ كوردستان 24، أنه خلال لقائه بالرئيس بارزاني، ناقشا الوضع في سنجار واتفاقية سنجار والعديد من القضايا الأخرى.

مشيراً إلى أن اللقاء شدّد على إعادة إعمار سنجار وعودة كافة النازحين وتنفيذ اتفاقية سنجار.

موضّحاً في الوقت ذاته، أن عودة النازحين إلى ديارهم ستكون حتمية في حال تعاونت الحكومة العراقية ودول المنطقة في هذه المسألة.

وخلال لقاء ششّو بالرئيس بارزاني، أعرب الجانبان أملهما بخروج المجموعات المسلحة من سنجار وعودتها من المناطق التي جاءت منها، بحسب ما أكده ششّو.

وقال: اتفقنا على ضرورة رحيل تلك الجماعات والمطالبة بالحقوق الكوردية في مناطقها التي أتت منها، وإنهاء احتلالها لسنجار.

وأكد قائد قيادة البيشمركة في سنجار أنه من الضروري خروج تلك المجموعات من سنجار، حتى لا تجد تركيا ذريعة لقصف مناطقنا وتلحق أضراراً بالمدينة.