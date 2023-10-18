اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الاربعاء 18 اكتوبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار أمريكي = 160.600 دينار عراقي

100 يورو = 169.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 194.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5950 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3200 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2032 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 505.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 445.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 385.000 دينار عراقي