مسؤول في الخارجية الامريكية يستقيل احتجاجاً على دعم الولايات المتحدة لاسرائيل

أربيل (كوردستان24)- استقال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية من منصبه بسبب تعامل الادارة الامريكية مع الصراع في إسرائيل وغزة، موضحاً أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات الامريكية لاسرائيل.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، كان جوش بول مديراً للشؤون العامة والكونغرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية في وزارة الخارجية الامريكية، والذي يتعامل مع عمليات نقل الاسلحة.

ويمثل رحيله مؤشرا نادرا من الانزعاج الداخلي إزاء دعم الإدارة القوي لإسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وفقا للصحيفة، واصفة هذا التطور بأنه استعراض علني غير عادي للمعارضة داخل جهاز السياسة الخارجية للرئيس بايدن، الذي عمل على منع مثل هذه التعبيرات عن الإحباط من الانتشار.

وأمضى بول أكثر من 11 عاما في وظيفته، التي ينسق من خلالها العلاقات مع الكونغرس والرسائل العامة لمكتب رئيسي يتعامل مع المساعدات العسكرية. وقال إنه لا يستطيع قبول الاستمرار في وظيفة قال إنها تسهم في مقتل مدنيين فلسطينيين.

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصا وأسروا آخرين.

وأعلنت إسرائيل الحرب رداً على الهجوم وشنّت ضربات انتقامية أدت إلى مقتل نحو 3500 شخص في غزة، معظمهم مدنيون أيضاً، بحسب سلطات حماس الصحية.