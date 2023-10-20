ألمانيا تبدي استعدادها لمساعدة غزة بـ 50 مليون يورو

أربيل (كوردستان 24)- أبدت ألمانيا استعدادها لتقديم مساعداتٍ إضافية للمدنيين في غزة بقيمة 50 مليون يورو، بعد أيامٍ من قصفٍ استهدف مستشفى المعمداني الأهلي.

وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال زيارةٍ إلى الأردن، الخميس، أنّ بلادها ستقدّم مساعدة إضافية بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة، فضلاً عن إرسال فرق طبية.

وأوضح بيانٌ للخارجية الألمانية، أنّ الهدف من جولة بيربوك هو التعبير عن "التضامن الثابت" وضمان حصول الفلسطينيين على مساعدات، بحسب رويترز.

وأعلنت بيربوك عن حزمة المساعدات المخصصة لغزة في الأردن، المحطة الأولى من جولتها في المنطقة والتي ستشمل أيضًا لبنان وإسرائيل وتستمر حتى السبت.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إنّ "رسالتنا واضحة"، بحسب بيان الخارجية الألمانية.

وأضافت "نحن لا نتخلى عن الأمهات والآباء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء".

وقُتِل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر، معظمهم مدنيون، إضافةً لأسر أكثر من مئتي آخرين.

في المقابل، قُتِل 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وفرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع، هرباً من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا الخميس إلى وصول مساعدات إنسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى غزة وإلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، في اليوم الثالث عشر للحرب بين إسرائيل وحماس.