الولايات المتحدة تصدر تحذيراً أمنياً لمواطنيها حول العالم

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيراً أمنياً على مستوى العالم لرعايا الولايات المتحدة وسط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

مشيرة إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم واحتمال شن "متطرفين" هجمات على الأميركيين واستهدافهم بأعمال عنف، وفق ما نقلته رويترز.

ولم يشر التحذير إلى أي حدثٍ عالمي أو حرب بعينها، لكنه يأتي وسط صراع مستمر في الشرق الأوسط بعد أن هاجمت حركة حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وقصفت إسرائيل بعد ذلك قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة بضربات جوية خلفت آلاف القتلى.

واندلعت مظاهرات في الضفة الغربية الفلسطينية وإيران والأردن ولبنان وتونس وأماكن أخرى وسط غضب في أنحاء الشرق الأوسط أججه انفجار وقع يوم الثلاثاء في مستشفى بغزة.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الانفجار نجم عن غارة جوية إسرائيلية، لكن إسرائيل نفت ذلك.

وقالت الولايات المتحدة إن لديها بيانات تظهر أن إسرائيل ليست مسؤولة عن الهجوم الدامي.

إلى ذلك، أظهرت لقطات تلفزيونية أن قوات الأمن اللبنانية استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق محتجين كانوا يلقون مقذوفات قرب السفارة الأميركية في بيروت يوم الخميس.

وحذرت وزارة الخارجية هذا الأسبوع الأميركيين من السفر إلى لبنان.

وفي واشنطن، قال وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، أمس الخميس إن الوزارة ترصد تزايداً في التقارير الواردة عن التهديدات التي يتعرض لها اليهود والمسلمون والعرب في الولايات المتحدة بما يرتبط بحرب إسرائيل مع حماس في قطاع غزة.