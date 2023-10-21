أمن

مُجدداً.. قاعدة "عين الأسد" تتعرض لاستهدافٍ بطائرةٍ مُسيّرة

author_image Kurdistan24 اربیل
قاعدة "عين الأسد" غربي العراق
قاعدة "عين الأسد" غربي العراق
العراق قاعدة عين الأسد غربي العراق طائرة مُسيّرة الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت قاعدة "عين الأسد" الأمريكية التي تقع غربي العراق إلى استهدافٍ بطائرة مُسيّرة، اليوم السبت، بحسب ما أفاد مراسل كوردستان24.

وذكر بيان نشرته جماعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، "أنها استهدفت قاعدة عين الأسد بطائرة مسيرة وأصابت أهدافها بشكلٍ مباشر".

والخميس، قال مسؤولان أمريكيان لـ"رويترز" إن الجيش الأمريكي أحبط هجوماً استهدف قواته في العراق في وقت مُبكِّر من صباح الأربعاء، واعترض طائرتين مُسيرتين قبل أن تصلا لهدفهما.

وأحجم المسؤولان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، عن الإفصاح عن الجهة التي يشتبه في تنفيذها الهجوم، وفقاً لرويترز.

وهذه الهجمات هي الأولى من نوعها على القوات الأمريكية في العراق منذُ أكثر من عام.

وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق، كما ينتشر 900 جندي أمريكي في سوريا.

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