ريباز حملان يكشف موعد وصول الدفعة الثانية من الـ 700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال مُساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان ريباز حملان، اليوم السبت، إن الحكومة الاتحادية ستُرسل الدفعة الثانية من الـ 700 مليار دينار إلى إقليم كوردستان على شكل قرض، يوم الاثنين أو الثلاثاء المُقبل.

وأوضح حملان في مُقابلةٍ مع كوردستان24، أنه بمجرد وصول الأموال من بغداد، فإن حكومة إقليم كوردستان ستباشر بتوزيع الرواتب على مُتقاضي الرواتب في الإقليم.

ولفت إلى أن "وزيرة المالية الاتحادية أكدت لوزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عدم وجود أيِّ إشكالٍ يُعيق إرسال المبالغ المُخصصة للإقليم".

وأشار إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يُتابع باهتمامٍ كبير قضية رواتب موظفي الإقليم، كما يواصل بذل مجهوده لكي لا يتم ربط مسألة رواتب موظفي الإقليم في موازنة عام 2024 بأي شيء"، مبيناً أن "هناك محاولات لتعديل موادٍ مٌرتبطة برواتب موظفي الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية".

وبيّن أن "الحكومة الاتحادية ستُرسل الدفعة الثانية البالغة 700 مليار دينار كرواتب عن شهر تشرين الأول أكتوبر، إلا أن حكومة إقليم كوردستان ستوزعها كرواتب عن شهر آب أغسطس".

وأكد أن "وفد حكومة إقليم كوردستان قدم خلال اجتماعه مع وفد الحكومة الاتحادية واللجنة المالية في البرلمان العراقي تقريراً يتكون من 30 صفحة، تضمن إجاباتٍ على جميع أسئلتهم الحالية والسابقة"، مشدداً على أن "أولئك الذين كانوا في السابق متشددين فيما يتعلق بالقضايا المالية المرتبطة بإقليم كوردستان، غيروا رأيهم بعد رؤية ذلك التقرير".

وأردف أن "اللقاء أسفر عن تفاهُمٍ جدّي بين الجانبين"، مؤكداً أنه "بعد هذا التفاهم، أُعيد مبلغ تريليونين دينار لإقليم كوردستان ضمن موازنة عام 2023".

وذكر أن "ديوان الرقابة المالية العراقي قام بتدقيق مُعظم قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان، وتم قطع خطواتٍ جيدة في هذا الشأن".

وبعد إجراء رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارةً إلى بغداد، واجتماعه مع المسؤولين والقادة السياسيين الاتحاديين، قرر مجلس الوزراء العراقي إرسال مبلغ تريليونين و100 مليار دينار على مدى ثلاثة أشهر إلى الإقليم على شكل قرض، بمعدل 700 مليار دينار عن كل شهر.

وبدعوةٍ من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، توجّه يوم الثلاثاء الماضي، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة الاتحادية بغداد، لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين أربيل وبغداد، واجتمع مع الكتل الكوردستانية، واتفقوا على رؤية واحدة حيال مسألة حقوق إقليم كوردستان وحصته من الموازنة.

وضمَّ الوفد كلاً من: وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمراقبة عبد الحكيم خسرو، وعددٍ من المستشارين والمديرين العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.

وأفادت وزارة مالية الإقليم في بيان بأن اجتماع اللجنة المالية في البرلمان العراقي، انعقد بحضور وزيري ماليتي الإقليم والعراق، "وقد ردّ وزير مالية الإقليم والوفد المرافق له بالأرقام والبيانات على جميع أسئلة أعضاء اللجنة، بخصوص النفقات والإيرادات وأعداد ملاكات موظفي الإقليم".