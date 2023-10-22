مؤسسة بارزاني الخيرية تُبدي استعدادها لإرسال المُساعدات الإنسانية إلى فلسطين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية استعدادها لإرسال المُساعدات الإنسانية إلى فلسطين، وذلك خلال زيارةٍ أجراها وفد من المؤسسة إلى القنصلية العامة لفلسطين في أربيل.

وقالت المؤسسة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه "بتاريخ 18 أيلول أكتوبر 2023، زار وفد من مؤسسة بارزاني الخيرية برئاسة رئيس المؤسسة موسى أحمد، القنصلية العامة لفلسطين في أربيل".

وأشار البيان إلى أن "الوفد عقد اجتماعاً مع القنصل العام لفلسطين في أربيل نظمي حروري، وأبدى استعداد مؤسسة بارزاني الخيرية لإرسال المُساعدات الإنسانية إلى فلسطين".

وذكر البيان أن القنصل الفلسطيني، "قدم شكره إلى المؤسسة مقابل خدماتها المقدمة إلى النازحين واللاجئين عامة، والنازحين الفلسطينين الذين نزحوا ما بين سنة 2014 إلى 2017 من الأجزاء الأخرى في العراق إلى إقليم كوردستان".

وأضاف أنه "جرى كذلك الحديث عن الأوضاع الانسانية لمواطني فلسطين وآلية إرسال المساعدات الإنسانية إليهم".

وأكد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية "استعداد المؤسسة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والتزام المؤسسة بمساعدة أي انسان يحتاج إلى المساعدة دون النظر إلى الاختلافات في العالم أجمع".

بدوره، عبّر القنصل العام لفلسطين عن شكره وتقديره لمؤسسة بارزاني الخيرية على "هذه المبادرة الإنسانية الكريمة"، بحسب ما أفاد البيان.

ولفت بيان المؤسسة إلى أنها "وتحت شعار (أينما وجد جرح في جسد الإنسانية تكون هناك لتدمله) تقدم يد العون والمساعدة إلى متضرري فلسطين والمنطقة، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود مؤسسة بارزاني الخيرية الدولية لتقليل المعاناة والآلام الإنسانية، ضمن واجباتها كعضو استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOCS)".

وتابع أن "مؤسسة بارزاني الخيرية، كما كانت في الماضي عاملاً رئيساً في الاستجابة الإنسانية بالمناطق التي تعرضت للمعارك والكوارث الطبيعية، ولهذا الغرض تعمل على التنسيق المستمر مع المنظمات الإنسانية العراقية والحكومة العراقية، لتوحيد الجهود معاً وإيجاد آلية لإرسال المساعدات إلى المتضررين في المنطقة، في أقرب وقتٍ مُمكن".

ومؤسسة بارزاني الخيرية، منظمة غير حكومية، غير سياسية، غير ربحية، تعمل في المجال الإنساني داخل وخارج إقليم كوردستان-العراق.

وتعد إدارة مخيمات النازحين واللاجئين وتوفير المساعدات والاحتياجات للذين تعرضوا للأزمات ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الأيتام (الأعزاء) من أهم أعمال مؤسسة بارزاني الخيرية.

وتأسست المؤسسة عام 2005 وتسعى جاهدة لتكريم الميراث العظيم للملا مصطفى البارزاني، زعيم حركة التحرر الكوردية والمؤثر في الأمة الكوردية المعاصرة، وتتخذ من مقولته "فخرٌ للإنسان أن يكون في خدمة شعبه"، شعاراً لها.