فؤاد حسين: من واجب الحكومة الحفاظ على أمن الأجانب في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن الحفاظ على أمن جميع الأجانب المتواجدين على الأراضي العراقية من واجبات الحكومة.

جاء ذلك، خلال اتصالٍ هاتفي بين وزير الخارجية العراقي ونظيره الأسترالي، بيني وونغ، بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين.

وقال بيانٌ لوزارة الخارجية، أن الوزيرين "ناقشا التطورات المتسارعة في المنطقة، والأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية".

وأكدا على أهمية مواصلة الجهود لإيجاد حل سريع لما يحدث، وأنَّ استمرار تصاعد الأحداث له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما اتفق الجانبان على إدامة التواصل والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار واحتواء الصراع من أجل الوصول إلى حلول شاملة وعادلة.

من جانبها، أعربت بيني وونغ عن "قلقها بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط".

مشيرةً إلى "ضرورة الحفاظ على أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".

بالمقابل، أكّد حسين أن "من واجبات الحكومة العراقية الحفاظ على أمن جميع الأجانب المتواجدين على الأراضي العراقية، وأنَّ حماية البعثات الدبلوماسية هي جزء من واجبات القوات الأمنية المختصة.

مضيفاً أن "القوانين العراقية والدولية تفرض على العراق هذه الحماية.

إلى ذلك، أعرب وزير خارجية العراق عن مشاركته الوزيرة الأستراليَّة قلقها، وأن من الواجب العمل مع جميع الأطراف بهدف عدم توسيع رقعة الحرب.