انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بسعة 132 كيلوفولت في كلار

أربيل (كوردستان24)- يجري العمل على قدم وساق في مشروع انشاء محطة كهرباء جديدة في إدارة كرميان المستقلة، ومن المتوقع أن تساهم المحطة الجديدة بمعالجة مشكلة توزيع ونقص الطاقة الكهربائية في المنطقة.

وفي هذا السياق يقول المهندس محمود كريم أمين الرئيس التنفيذي للمشروع "نظراً لتوسع المدينة وبناء أكثر من 8000 وحدة سكنية في مركز إدارة كرميان المستقلة، بدأت حكومة إقليم كوردستان بمشروع انشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في قضاء كلار، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع منتصف العام المقبل".

إلى ذلك اكد حازم كريم حميد مدير عام دائرة كهرباء كرميان "أن مشروع إنشاء محطة للطاقة الكهربائية بطاقة 132 كيلو فولت في قضاء كلار سيكلّف 18 مليارا و 390 مليون دينار، وستبلغ القدرة التحويلية للمحطة 189 ميگاوات، وقد تم حتى انجاز نحو 50% من المشروع، الذي من شأنه أن يخفف بشكل كبير العبء على منظومة الكهرباء في المنطقة".

وأضاف حميد أنه "منذ الثامن من شهر تشرين الأول-اكتوبر الجاري بدء العمل في منطقة گرميان بمد خطوط الكهرباء وايصالها إلى 24 قرية بالمنطقة، بكلفة 3 مليارات و521 مليون دينار، بتمويل من الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء في حكومة إلاقليم".

ويشهد إقليم كوردستان نمواً مضطردا في التوسع السكاني والحضري، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الطلب الإجمالي على الطاقة الكهربائية، لذلك تعمل حكومة إقليم كوردستان باستمرار على إنشاء وتشغيل مشاريع جديدة لرفع معدلات انتاج وتوليد الكهرباء في عموم مناطق الإقليم.