فرنسا تعزّز إجراءاتها الأمنية في المطارات والقطارات بباريس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت فرنسا أنها ستعزّز إجراءاتها الأمنية في المطارات ومحطات القطار بمحيط العاصمة باريس، في أعقاب موجةٍ من البلاغات الكاذبة بوجود قنابل.

وقال وزير النقل الفرنسي كليمان بون، إن بلاده قررت زيادة الدوريات الأمنية في مطارات باريس 40 في المائة ودعم موظفي الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية بنحو 20 في المائة من الأفراد.

كذلك تسيير دوريات شرطة إضافية في محطات السكك الحديدية، بحسب تصريحاتٍ للوزير الفرنسي نقلتها محطة "فرنس إنتر" الإذاعية العامة.

ومنذ الـ 13 اكتوبر تشرين الأول الجاري، تعيش فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد أن طعن شابٌ عشريني معلماً في مدينة أراس في الشمال.

وقال بون: على مدار التاريخ، كانت (شبكات) النقل في بلدنا وفي أوروبا من بين الجهات التي منيت بخسائر فادحة بسبب هجمات.

وأضاف أنه إلى جانب المخاطر المتزايدة، هناك "من يتاجر بالخوف"، في إشارة إلى موجة من البلاغات الكاذبة بوجود قنابل في وسائل النقل والمدارس والمراكز الثقافية خلال الأسبوع المنصرم.

وتلقّت السلطات الفرنسية منذ الأربعاء الفائت 70 بلاغاً كاذباً بوجود قنابل في المطارات، بحسب ما أشار الوزير الذي لفت إلى أن جميع تلك البلاغات تقريباً أُرسلت من عنوان بريد إلكتروني واحد موجود في سويسرا.

وتصل عقوبة البلاغات الكاذبة إلى السجن لعامين وغرامة 30 ألف يورو، ويمكن أن تصل العقوبة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة 45 ألف يورو إذا تضمن البلاغ تهديداً.

واعتبر وزير النقل الفرنسي أن مثل هذه البلاغات "ليست من قبيل المزاح العابر، وإنما هي جرائم خطيرة وستخضع للتحقيق.

وكانت السلطات الفرنسية أخلت أمس الأحد، قصر فرساي لأسباب أمنية، وذلك للمرة السابعة خلال الأيام الثمانية الماضية، قبل معاودة فتحه بعد ساعتين عقب إجراء عمليات تفتيش.