بوريس جونسون.. من رئاسة حكومة بريطانيا إلى مقدم برامج تلفزيونية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون انضمامه إلى محطة جي.بي نيوز التلفزيونية.

من جانبها ذكرت جي.بي نيوز أن جونسون سيعمل كمقدم وصانع برامج ومعلق بداية من أوائل 2024 وسيلعب دوراً رئيسياً في تغطية الانتخابات المقبلة في بريطانيا، والمتوقعة العام المقبل، وكذلك انتخابات الولايات المتحدة.

ونشر جونسون عبر منصة إكس "سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة المهمة وجهات نظري الصريحة حول كل شيء من روسيا إلى الصين، والحرب في أوكرانيا، وكيف نواجه كل هذه التحديات، والفرص الهائلة التي تنتظرنا".

وتولى جونسون عمله رئيساً للوزراء في 2019 وفاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت في وقت لاحق من ذلك العام. لكنه استقال في 2022 بعد سلسلة من الفضائح التي جعلته يخسر دعم الكثير من نواب حزب المُحافظين.