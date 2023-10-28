إسرائيل تُعلن استدعاء دبلوماسييها من تركيا بعد تصريحات أردوغان بشأن غزة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إسرائيل السبت استدعاء طاقمها الدبلوماسي من تركيا بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضمّنت انتقادات حادة لحملتها العسكرية في غزة.

وجاء في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على منصة إكس "نظراً للتصريحات الخطيرة الواردة من تركيا، أمرت بعودة المُمثلين الدبلوماسيين المتواجدين هناك من أجل إجراء إعادة تقييم للعلاقات بين إسرائيل وتركيا".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن "الغرب هو أكبر مسؤول عن المذبحة التي يتعرض لها قطاع غزة الفلسطيني في الوقت الراهن".

وأضاف خلال تجمع جماهيري حاشد لنصرة فلسطين في إسطنبول: "أقول للغرب هل تريدون حرب هلال وصليب مُجدداً؟ إن كنتم تسعون لذلك فاعلموا أن هذه الأمة لم تمت".

وشدد أردوغان على أن "الجميع يعلم أن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة سيتم التضحية به عندما يحين الوقت".

وأكد أن "الساسة والإعلام في الغرب مستنفرون لشرعنة المجازر بحق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة، وإسرائيل ترتكب بشكل واضح جرائم حرب".

وتابع الرئيس التركي: "الغرب هو أكبر مسؤول عن المذبحة في غزة".

ولفت إلى أن "الأصحاب الحقيقيين للعبة التي تدور في المنطقة هم الذين يرعون التصرفات المتعجرفة للإدارة الإسرائيلية، لأن تل أبيب لا يمكن أن تتخذ خطوات رُغماً عن هؤلاء".

وأردف: "كم من الأطفال والنساء والمُسنين يجب أن يموتوا لكي تعلنوا وقف إطلاق النار؟ دفتر خطايا الغرب تجاوز مُجدداً حدود اللعبة كثيراً".

وأكمل: "أيها العالم ترون كل هذه الحقائق، فالأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) يصدح ولكنكم لا تسمعون، لقد أصبحتم صُماً عُمياً".

واستطرد: "هؤلاء (الغرب) يعرفون كيفية القتل، كانوا يقضون على اليهود بشكل جماعي في غرف الغاز ويمحون المدن بسكانها من الخريطة بالقنابل الذرية".

وزاد أردوغان: "بإذن الله سنرى ذلك اليوم الذي يرحل فيه الظالمون من حياة الشعب الفلسطيني، فإن ظلم الظالم لا يدوم إلى الأبد".

وخاطب إسرائيل قائلاً: "الغرب مدين لك، أما تركيا فلا، لذا نتكلم ونحن مرتاحون، وأردوغان يتكلم بهذا الشكل لأن تركيا ليست مدينة لك".

المصدر: وكالات