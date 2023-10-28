مایلز كاغینز: يجب إيلاء الاهتمام بنفط كوردستان ونقله إلى سوق الطاقة العالمي

أربيل (كوردستان 24)- أشار العضو المتقدم في معهد نيوزلاين الأمريكي، مایلز كاغینز، اليوم السبت 28 تشرين الأول 2023، إلى أنه من الضروري الاهتمام بإنتاج النفط في إقليم كوردستان ونقله إلى سوق الطاقة العالمي.

وقال كاغینز لكوردستان24، حول تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي "نتوقع نقاشاً جديّاً بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، خاصة لفهم شكل عقودهم، عبر الشركات التي أبرمت عقوداً قانونية وواضحة، مع إقليم كوردستان، من أجل مواصلة عملهم".

العضو المتقدم في معهد نيوزلاين الأمريكي، مایڵز كاغینز، والذي كان سابقاً مُتحدثاً باسم التحالف الدولي ضد داعش في سوريا والعراق، أشار إلى أن "لديهم مشروعاً لمطالبة الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية بشرح خططهم المقبلة مع شركائهم في سوريا، وخاصة مع قوات سوريا الديمقراطية، وهل هناك احتمال لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، خاصة مع تواجد القوات الروسية والتركية والإيرانية هناك".

وحول الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، قال: إن "الوضع الحالي في غزة بين إسرائيل وحماس لن يكون هو نفسه، وهناك الكثير من الدعم في جميع أنحاء العالم لغزة والشعب الفلسطيني، وخاصةً لوقف الهجمات عليهم".

ومضى في القول، إن "إيران تحاول خلق ردود فعل، خاصة في القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، والولايات المتحدة ترد بنفس الطريقة في سوريا، خاصةً أن جنوداً ومقاتلين من جماعات مقربة من إيران يتمركزون هناك"، مستدركاً أن "الولايات المتحدة تتخذ قراراً حكيماً بإبعاد الدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين من العراق، لحماية حياتهم".

ولفت إلى أن "الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وإقليم كوردستان من قبل المجموعات المسلحة المقربة من إيران ستؤثر على سمعة العراق وموقفه تجاه واشنطن والمجتمع الدولي".