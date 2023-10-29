صحة وبیئة

الصحة العالمية تحذّر من جائحاتٍ جديدة أشدّ فتكاً من كورونا

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تعبيرية
تعبيرية
العالم جائحة كورونا فايروس الصحة العالمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور جائحاتٍ جديدة ستواجه العالم في المستقبل، أشد فتكاً من كوفيد 19.

ودعا مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، البشرية إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير القادم دون ذعر أو إهمال.

وقال: ما يقلق العلماء حالياً سؤال واحد "متى سيحدث هذا".

وأضاف: "لا يمكن أن نسمح بتكرار أخطاء الماضي، لذلك تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حالياً، ويجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية".

ولفت غيبريسوس إلى الجائحة المقبلة "قد تكون أسوأ من "كوفيد-19"، حيث أن مسبب المرض الجديد سيكون قادراً على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم".

من جانبه، حذّر الدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف أخصائي أمراض المناعة والأمراض المعدية، من أن "تطور الميكروبات لم ينته بعد، بل هو مستمر ولن يتوقف".

وقال: تتجه المجتمعات الميكروبية بأكملها (البكتيريا والفيروسات) إلى حيث تتجه جميع الكائنات الحية إلى تراكم الأعداد والاستيلاء على مناطق جديدة.

 

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