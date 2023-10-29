سیاسة

البيت الأبيض يؤكد تأييده حماية المدنيين في غزة

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البيت الأبيض
البيت الأبيض
العالم حرب حماس وغزة فلسطين إسرائيل أمريكا

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، اليوم الأحد 29 تشرين الأول 2023، ن تأييد البيت الأبيض حماية المدنيين.

سوليفان في تصريح لشبكة سي إن إن، أضاف، أن الإدارة الأمريكية تحدثت إلى الإسرائيليين عن حماية المدنيين، لافتا إلى أن "حماس أخذت رهائن ووضعت المدافع بين المدنيين لكن هذا ليس عذرا ويجب حماية المدنيين".

وأردف مستشار الأمن القومي الأمريكي "نعتقد أن على الإسرائيليين اتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين، وبايدن سيتحدث إلى نتنياهو خلال الساعات المقبلة". وذكر أن المحادثات حول المفاوضات قائمة واصفا إياها بالصعبة، معتبرا أن حماس ليست واضحة في موضوع إطلاق سراح الرهائن.

و قال سوليفان إن مصر وإسرائيل مستعدتان للسماح بخروج الأمريكيين والأجانب من غزة لكن حماس تضع شروطا، وأضاف مسترسلا "على نتنياهو مسؤولية السيطرة على المستوطنين الذين يهاجمون العرب في الضفة الغربية، وننتظر أن تكون هناك محاسبة".

يذكر أنه في 12 أكتوبر الجاري، غادر مئتان من البدو في خربة وادي السيق شرق مدينة رام الله أراضيهم ولجأوا إلى قرية الطيبة القريبة بعد أن أمهلهم الجيش الإسرائيلي ساعة واحدة لتركها، حيث ترك الرعاة البدو منازلهم وغادروها سيرا على الأقدام مع الماشية بعد أن وصل عشرات المستوطنين يرافقهم شرطيون وجنود إسرائيليون إلى القرية.

وشنّت حركة حماس هجوما بريا وجويا وبحريا مباغتا على البلدات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة أسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من الهجوم، حسب السلطات التي أفادت أن مقاتلي حماس احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا رهائن.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة. وقتل منذ ذلك الحين أكثر من ثمانية آلاف شخص في القطاع نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس السبت.

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