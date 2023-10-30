دبابات إسرائيلية تقطع الطريق الرئيسي بين شمال قطاع غزة وجنوبه

أربيل (كوردستان 24)- دخلت دبابات إسرائيلية، أحد الأحياء على أطراف مدينة غزة، وقطعت طريق صلاح الدين الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه، وفق ما أفاد شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار الشهود إلى أن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم "قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تطلق قذيفة باتجاه سيارة مدنية على طريق صلاح الدين.

وجدد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، دعوته لسكان شمال قطاع غزة بالتوجه نحو الجنوب منه.

وأوضح، عبر منصة إكس، "يا سكان غزة، لا يزال محور صلاح الدين مفتوحاً لعبور المدنيين ويجب عليكم الجلاء فوراً عبره وصولاً إلى جنوب وادي غزة إلى المنطقة الإنسانية".