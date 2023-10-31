مدير مكتب رئيس حكومة كوردستان يزور مؤسسة كوردستان24

أربيل (كوردستان24)- زار مدير مكتب رئيس حكومة كوردستان مؤسسة كوردستان24 وقدم باقة من الزهور للمؤسسة بمناسبة الذكرى الثامنة على تأسيسها.

وزار اليوم الثلاثاء 31 اكتوبر 2023 شعبان جالي مدير مكتب رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني مقر مؤسسة كوردستان24، وقدم التهاني لكادر المؤسسة وباقة زهور بالنيابة عن رئيس حكومة كوردستان بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها.

ونيابة عن رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، أعرب شعبان جالي مدير مكتب رئيس الحكومة عن أمله في استمرار كوردستان24 في القيام بواجبها الاعلامي بطريقة احترافية، في رفع الوعي بين المجتمع وتنمية ثقافة التعايش السلمي ونقل الحقيقة على أساس الصدق والمسؤولية الوطنية.